Adesso l’obiettivo primario del mercato nerazzurro è solamente uno: regalare al più presto un nuovo portiere a Inzaghi. Salutato tutto il pacchetto dello scorso anno (Onana, Handanovic e Cordaz), l’Inter deve ricostruire il reparto da zero. O quasi. Con Di Gennaro già sbarcato alla Pinetina e l’accordo per l’esperto Sommer sempre più vicino, Marotta e Ausilio provano ad accaparrarsi anche un giovane da affiancare eventualmente allo svizzero: il prescelto è Trubin dello Shakthar Donetsk, club con cui va trovata l’intesa sul prezzo. Ma non è l’unico nome della lista.

Di Gennaro, designato come terzo della gerarchia, si è aggregato al gruppo da qualche giorno e ieri, insieme Stankovic, è sceso in campo nell’amichevole con il Lugano. La dirigenza interista è alla ricerca di un portiere futuribile da far crescere alle spalle – o al fianco – di un profilo d’esperienza come Sommer. Da diverse settimane i nerazzurri stanno trattando con lo Shakthar per Trubin, ma la distanza con gli ucraini rimane: secondo il Corriere dello Sport, la richiesta sarebbe di oltre 30 milioni di euro, mentre l’offerta al momento non supererebbe i 12 milioni (con annessa una piccola percentuale sulla rivendita). Il 21enne è in scadenza nel 2024: l’Inter vuole sfruttarlo a proprio favore per abbassare il prezzo del cartellino.

L’idea è quella di continuare a lavorare su questo fronte, ma in caso le parti non riuscissero a venirsi incontro ecco che – sempre secondo il quotidiano romano – Marotta e Ausilio starebbero pensando a un piano B: Emil Audero della Sampdoria. Il classe ’97 è in orbita nerazzurra da qualche tempo e, complice la retrocessione in B dei blucerchiati, potrebbe essere strappato a condizioni favorevoli.

Per ora Trubin resta in cima alla lista, ma il vero obiettivo del mercato interista è regalare al più presto un nuovo portiere ad Inzaghi.