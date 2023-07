Joaquin Correa sarà decisivo per le sorti dell’Inter. Purtroppo per i tifosi nerazzurri, non per le sue gesta in campo ma per stabilire come dovrà muoversi la dirigenza sul mercato.

Come scrive il Corriere dello Sport, ad oggi l’idea di Marotta e Ausilio sarebbe quella di prendere solo un nuovo attaccante. Morata, Balogun, Beto e Taremi sono i nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo. Ma esiste la possibilità che di questi obiettivi ne venga acquistato più di uno. Come? Se viene ceduto il Tucu.

Lo scenario sarebbe molto gradito ai nerazzurri e permetterebbe al club di liberarsi di un giocatore che ha fortemente deluso nel suo biennio a Milano, seppur continui ad avere la fiducia di Inzaghi. Ma c’è un “problema”: fin qui dalle parti di Viale della Liberazione non è arrivata nessun’offerta per l’argentino, che ieri è stato schierato titolare nell’amichevole con il Lugano. La speranza della dirigenza, sempre per il quotidiano romano, è che i rumors riguardanti un interessamento dall’Arabia Saudita possano diventare concreti. Al momento, tutto tace: l’Inter resta in attesa.