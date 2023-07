Barella: “L’Inter viene prima di tutto, c’è voglia di fare bene”

Nicolò Barella ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter, dopo il primo giorno di ritiro, che suscita sempre grandi emozioni. Queste le parole del centrocampista, al quinto anno in nerazzurro: “Tornare qui è sempre una grandissima emozione, un grandissimo stimolo. È stato strano non ritrovare dei compagni che in questi 4 anni sono sempre stati con me. Così è il calcio, così è la vita. Siamo pronti a nuove battaglie con nuovi compagni. Noi gli daremo una mano e sono sicuro che loro ci aiuteranno”.

Barella ha poi parlato riguardo Davide Frattesi, suo compagno in Nazionale: “Frattesi è un grandissimo giocatore. Ho avuto modo di vederlo in Nazionale e di seguirlo nel Sassuolo. Ci eravamo sentiti, gli avevo detto che assomigliava a me, anzi che era più forte. Sono contento per lui e per noi che sia qui”.

Infine un commento su cosa si aspetta personalmente e non da questa stagione: “L’Inter viene prima di tutto. Cercheremo di continuare a fare ciò che abbiamo fatto in questi anni, sia a livello di gruppo che con i tifosi. Cercheremo di portare l’Inter dove merita. Penso sempre al fatto di voler vincere e aiutare la squadra come possibile, che siano gol assist o prestazioni”.