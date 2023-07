Sesto centrocampista cercasi: Inter, se fosse già in rosa?

Il mercato dell’Inter ha già regalato qualche colpo, ma è ben lontano dall’essere completo. Basta guardare la situazione in porta, dove al momento mancano due portieri. Senza dimenticare un braccetto destro e la punta che prenda il posto di Romelu Lukaku. Oltre a tutto ciò rimane libera la casella del sesto centrocampista che la società ha intenzione di riempire.

Per ora il centrocampo nerazzurro è abbastanza delineato. Calhanoglu spostato come regista e ai suoi lati Barella e Mkhitaryan, aspettando ovviamente che Frattesi entri nelle rotazioni. Asllani guadagna spazio diventando la prima riserva del turco. Per l’ultimo slot si era pensato ad un parametro zero, motivo per cui circolava il nome di Roberto Pereyra, ora verso la Turchia. L’Inter però potrebbe averlo già in rosa.

Togliamo ogni dubbio: non si tratta di Stefano Sensi. Nessuno giudica le sue qualità, il gol segnato nell’amichevole di ieri ne è una prova. Il problema di questo giocatore è sempre la tenuta fisica, gli infortuni che non lo rendono affidabile. L’altro centrocampista andato in gol ieri è Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 ha giocato come mezzala destra, al posto di Barella. Viene da un’ottima stagione in Serie B, dove con Inzaghi alla Reggina (Filippo però) ha trovato spazio oltre che segnato 8 gol. La società è orientata verso un prestito, questa volta in Serie A. Il controsenso è che si sta cercando un profilo giovane per completare il reparto.

Nessun dubbio sul fatto che Samardzic, nome che piace a nerazzurri, sia più pronto. Lo è anche perché l’Udinese lo ha fatto giocare, gli ha dato spazio e ha creduto in lui. Forse considerando la situazione economica del club, sarebbe il caso di puntare anche sui propri giovani e non solo su quelli degli altri, pagandoli. Ogni tanto ci vorrebbe un po’ di coraggio, come si dice la fortuna aiuta gli audaci.