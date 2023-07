Lukaku e ora che fai? Al momento solo una proposta dall’Arabia

Romelu Lukaku sembrava destinato a tornare in nerazzurro e realizzare quello che ha sempre descritto come il suo sogno. Ora però la situazione è cambiata e non poco. Come riportato da Tuttosport, il belga è tornato a Londra, dove è rimasto dato che non è partito con il Chelsea per la tournée negli USA. La speranza del giocatore è che la Juventus acceleri i tempi, ma finché non esce un attaccante non è fattibile.

Al momento l’unica altra squadra interessata è l’Al Hilal, che avrebbe già convinto l’avvocato Ledure offrendo alla punta un contratto da 80 milioni in due anni. Il belga preferirebbe rimanere in Europa per una questione di ambizioni e ritiene la Juventus come l’ipotesi migliore. Anche perché al momento è l’unica squadra europea interessata a Lukaku.