La Curva Nord rompe il silenzio: il messaggio a Cuadrado

Juan Cuadrado sarà un giocatore dell’Inter. Il terzino ex Juventus è arrivato tra i dubbi di molti tifosi, increduli di questo acquisto e molti anche contrari. Tra questi c’era anche la Curva Nord che non ha nascosto la propria opinione sul giocatore.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile colloquio con il colombiano, nella giornata di oggi invece è arrivato il primo striscione. Queste le parole: “Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare”.