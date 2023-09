“Fiuto da Sherlock Holmes, fulmineo, personalità da veterano, sublime”. Questi sono solo alcuni dei commenti alla prestazione di ieri sera di Davide Frattesi, migliore in campo e match winner di Italia-Ucraina. Una doppietta da sogno, ma non solo. Il centrocampista nerazzurro ha trascinato i suoi al successo grazie alle due reti messe a segno, ma in generale ha disputato una prova eccellente, sotto tutti i punti di vista. Scopriamo insieme che numeri e statistiche ha registrato e quali sono stati i voti e i giudizi dei principali quotidiani nazionali.

I NUMERI E LE STATISTICHE DI FRATTESI IN ITALIA-UCRAINA

Ovviamente, il primo dato che balza all’occhio sono i due gol realizzati. La sfida, terminata 2-1 in favore della formazione di Spalletti, è stata risolta nel primo tempo proprio con l’uno-due micidiale di Frattesi. Un’emozione indescrivibile e quasi inaspettata: “La prima doppietta con l’Italia non l’avevo immaginata così bella”, ha affermato nel post-partita.

E come ricorda Opta Paolo, l’ex Sassuolo sembra ormai averci preso gusto in zona gol con la maglia azzurra: contando i due sigilli di ieri, ha preso parte attiva a quattro delle ultime cinque reti dell’Italia in tutte le competizioni, grazie a tre gol e un assist (una rete e un assist nella finale 3/4 posto di Nations League con l’Olanda).

Dicevamo, non solo i gol: completano la splendida prova di Frattesi 4 passaggi chiave, 35 passaggi completati su 40 (87,5%) e 3 contrasti vinti su 6. Una prestazione totale.

Infine, la doppietta della mezzala interista ha anche un (doppio) significato speciale: è la prima realizzata da un giocatore azzurro a San Siro da quella di Pirlo del 2005 (contro la Scozia) e la prima di un calciatore dell’Inter dai tempi di Bobo Vieri (nel 2003 contro la Finlandia).

L’appuntamento che ha dato il via alla settimana di Frattesi è stato superato a pieni voti, ora tocca al secondo: “La settimana è iniziata bene, vedremo se finirà benissimo… Di sicuro al derby arriviamo carichi”.

I VOTI E I GIUDIZI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

Anche la stampa ha celebrato la super prestazione del centrocampista. Ecco i voti e i giudizi di quattro fra i principali quotidiani nazionali.

La Gazzetta dello Sport: 8

“Due gol da attaccante d’area o, meglio, da mezzala modernissima che entra e vede la porta. Davvero un lusso che l’Inter lo lasci in panchina, ma anche in Nazionale tenerlo fuori sarà complicato. S’era già visto in Nations: personalità da veterano, fiato da Barella, senso del gol. Uno spettacolo”.

Corriere dello Sport: 8

“Ci chiediamo perché non giochi con continuità nell’Inter. Spalletti gli aveva appena cambiato posizione con Barella, variazione one-shot: ha funzionato. Il raddoppio è una rapina legalizzata, sublime”.

TuttoSport: 8

“A segno, come capitato contro l’Olanda: 3 gol nelle ultime 2 partite. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, fulmineo e ficcante. Sempre”.

Corriere della Sera: 8

“Lui al derby ci arriva fresco come una rosa, perché per adesso è un paninaro dell’Inter. In azzurro aveva chiuso a giugno segnando in Olanda e stavolta ne fa due, con un fiuto dell’inserimento e del tiro da Sherlock Holmes: fa sembrare elementare quello che non lo è. E dopo i gol non si ferma”.