Chi è Andrea Colpani, il centrocampista che ha stregato l’Inter

L’IDENTIKIT DI ANDREA COLPANI

Il mercato è ancora distante qualche mese, ma l’Inter sembra essere già molto attiva per programmare il futuro. Nelle ultime ore è emerso l’interesse per Andrea Colpani del Monza, per il quale potrebbe esserci un affondo a breve, nel tentativo di anticipare la concorrenza.

Puo essere lui il nome giusto per il futuro del centrocampo nerazzurro? Proviamo a capirlo meglio con il nostro identikit.

