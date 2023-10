Inzaghi voleva un suo ex giocatore: lo ha chiamato per convincerlo

Il mercato estivo dell’Inter è stato pieno di colpi di scena e cambi di strategia. In attacco, in particolare, i nerazzurri si sono trovati a dover fronteggiare il tradimento di Lukaku e a cercare profili diversi per l’attacco. Inzaghi sembrava averne scelto uno preciso.

Lo rivela il Corriere dello Sport, che racconta di una chiamata di Inzaghi per convincere Ciro Immobile a venire all’Inter. Il tecnico avrebbe gradito l’attaccante biancoceleste, che però non avrebbe accettato la proposta e facendo sfumare così quest’ipotesi.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha già dato prova di essere molto legato ai suoi ex giocatori, come testimoniano gli arrivi all’Inter di Correa e Acerbi. A posteriori, Immobile sarebbe stato una scommessa rischiosa, visto anche il rendimento non eccezionale di questa prima parte di stagione.