L’Inter punta Taremi, ma non è sola: occhio alla concorrenza

Medhi Taremi potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo mercato dell’Inter. L’attaccante del Porto è un vecchio obiettivo dei nerazzurri, che non hanno abbandonato la pista che porta all’iraniano. A favorire l’operazione potrebbe pensarci il contratto in scadenza a giugno 2024.

Tuttavia, come riportato da Nicola Ceccherini di TuttoMercatoWeb, l’Inter dovrà guardarsi anche dalla concorrenza del Milan, che ha già seguito il giocatore nelle ultime settimane del mercato estivo. Anche per i rossoneri Taremi rappresenta un’occasione di mercato da non sottovalutare. Da capire che sviluppi ci saranno nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

A frenare l’arrivo di Taremi in Italia ci hanno pensato le richieste alte del Porto fatte sia all’Inter che al Milan. Ora, però, con il contratto vicino alla scadenza, lo scenario potrebbe cambiare e le pretese economiche ridursi drasticamente, a meno di non perdere il giocatore a zero il prossimo giugno.