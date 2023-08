Non solo l’attacco del presente, l’Inter pensa anche al domani e in queste ore ha completato l’acquisto di Hugo Humanes Gomez, “baby” talento spagnolo del Real Madrid di soli 16 anni. Chiaramente si tratta di un acquisto per le giovanili e non per la Prima Squadra.

Tuttavia, la scelta sarebbe quella di mandarlo a giocare con la Primavera di Cristian Chivu già dal prossimo anno, nonostante il giovanissimo attaccante spagnolo sarebbe evidentemente sotto età rispetto a compagni e avversari.

Evidentemente, c’è grande fiducia nel suo talento. Per questo motivo cerchiamo di conoscere meglio Hugo Humanes Gomez con il nostro identikit.

Nato il 26 gennaio 2007 a Guadalajara, in Messico, è approdato nelle giovanili del Real Madrid nel 2014 e da lì ha fatto tutta la trafila tra le varie categorie, fino ad approdare nella squadra Cadete A dei Blancos, nella quale ha giocato nell’ultima stagione (11 gol segnati).

In questa stagione ha vinto la SuperLigas Cadete con la maglia del Real Madrid e, a marzo, ha conquistato il premio di capocannoniere del VII Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque “Villa de Alalpardo”, venendo premiato da uno dei più grandi giocatori della storia delle Merengues: Raul Gonzalez Blanco.

Dal punto di vista tecnico, vista la giovanissima età, è difficile dare una valutazione complessiva. Con lo sviluppo ancora nel suo vivo, dare giudizi di questo genere è poco sensato e tra qualche mese Humanes Gomez potrebbe diventare un giocatore completamente diverso da quello che oggi approda in nerazzurro. Sarà interessante, pertanto, seguire la sua crescita in maglia nerazzurra. Alto poco più di 1,80, fisico longilineo e asciutto, dotato di buona velocità e bravo tecnicamente. Di sicuro ha già dimostrato un buon feeling con il gol, segnando oltre 100 reti nei suoi 9 anni di settore giovanile. In Spagna confermano la trattativa ormai conclusa.