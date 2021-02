Inter-Lazio, Conte contro Inzaghi ma non solo: i duelli reparto per reparto

Oltre ad essere considerata come la possibile partita del sorpasso sul Milan dopo la sorprendete sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia, al match tra Inter e Lazio può essere attribuito un valore ancor più profondo. Di fronte, infatti, ci saranno due squadre schierate praticamente a specchio, entrambe fondate sullo stesso sistema di gioco – il 3-5-2 – con due allenatori che si somigliano anche dal punto di vista caratteriale per la grande intensità con cui vivono il loro mestiere. Andiamo dunque a vedere reparto per reparto dove si potrà decidere l’incontro.

L’INTER PIOMBA SU FEKIR >>>