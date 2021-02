Social – Vidal ed il suo San Valentino alternativo

Arturo Vidal non potrà essere della partita contro la Lazio a causa dell’infortunio rimediato nel match di campionato contro la Fiorentina. Tuttavia il guerriero cileno ha impiegato il girono di San Valentino per cercare di stringere i tempi di recupero ed essere disponibile in vista del Derby della settimana prossima.

Sul proprio profilo Instagram, Vidal ha postato un video del proprio allenamento, facendo gli auguri a tutti per la festa degli innamorati: “Felice, miglioro ogni giorno! Spero che sia un giorno di San Valentino meraviglioso per tutti!”