Inter-Lazio, le formazioni UFFICIALI: fiducia confermata per Eriksen, nuova opportunità per Perisic

Inter-Lazio è diventata, se possibile, una partita ancora più fondamentale da vincere dopo le inaspettate sconfitte di Milan e Juventus. Con una vittoria i nerazzurri avrebbero la ghiottissima opportunità di arrivare al Derby contro i rossoneri da primi solitari. Formazione sostanzialmente tipo per Antonio Conte, con le modifiche della vigilia che hanno trovato conferma. Christian Eriksen riproposto come vice Vidal al fianco di Barella e Brozovic, con Ivan Perisic rilanciato dal primo minuto sulla corsia sinistra al posto di Ashley Young. Confermate in blocco invece difesa e attacco titolari contro la Juventus in Coppa Italia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

LAZIO (3-5-2): 25 Reina; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 11 Correa, 17 Immobile.

A disposizione: 71 Alia, 7 Pereira, 14 Hoedt, 16 Parolo, 18 Escalante, 19 Lulic, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 37 Musacchio, 92 Akpa Akpro, 94 Muriqi, 96 Fares.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: FABBRI

ASSISTENTI: ALASSIO – VALERIANI

IV UOMO: AURELIANO

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI

