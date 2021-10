Cara Inter, hai per le mani il miglior Perisic di sempre: sicura di non rinnovarlo?

Il croato sta vivendo una stagione da top player

In questo avvio di stagione infatti corre come un ragazzino, nonostante ormai abbia 32 anni suonati. Perfetto difensivamente e puntuale, non trascura anche il suo pezzo forte, la fase offensiva. Mai come in questi primi mesi di campionato Perisic è stato una spina nel fianco delle difese. Con il suo repertorio di finte, doppi passi e strappi, l'esterno è sempre tra i migliori in campo. Pur con "solo" 2 goal e un assist all'attivo. le sue prestazioni sono sempre state di altissimo livello.