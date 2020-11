Inter, oggi la difesa è tornata un bunker. Terzo clean sheet stagionale

I tifosi si aspettavano una reazione dopo la brutta sconfitta di mercoledì in Champions League contro il Real Madrid, e l’Inter ha reagito. Oggi pomeriggio i nerazzurri erano impegnati sul campo difficile del Sassuolo che – seppur privo di Caputo – arrivava al match con il meritato secondo posto in classifica.

Un inizio sprint con la rete di Alexis Sanchez e l’autorete di Chiriches ha spianato la strada ai tre punti per la squadra di Antonio Conte, chiudendo la partita con il gol di Roberto Gagliardini. La notizia migliore – o una delle migliori – per il tecnico nerazzurro è però il ritorno della solidità difensiva. Se l’Inter aveva chiuso lo scorso campionato con la miglior difesa con soli 36 gol subiti, in questo inizio di stagione è emersa una fragilità difensiva inaspettata con 20 reti subite tra Serie A e Champions League. Oggi Samir Handanovic invece chiude il match con il terzo clean sheet dopo Genova e l’impegno europeo contro lo Shakhtar Donetsk. Non è tanto lo zero nella casella dei gol subiti a far sorridere Conte, quanto la stabilità e la compattezza dimostrata per tutti i 90 minuti. Dalle parti del capitano interista infatti il Sassuolo è arrivato rarissime volte, creando un pericolo soltanto con il tiro da fuori di Djuricic. Bisognerà ripartire da qui per i prossimi impegni, dal marchio di fabbrica della scorsa stagione: la difensa bunker.

