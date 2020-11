Antonio Conte, al termine di Sassuolo-Inter ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, leggendario campione scomparso precocemente, con un ricordo commosso sul proprio profilo Instagram.

Conte infatti ha scritto: “Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto in campo ad un Grande Campione.

Maradona è stato pura poesia!!!

Ho avuto il piacere di giocarci contro e di marcarlo, non riesco a credere che non ci sia più.

Ci mancherai, Diego