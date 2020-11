Eurorivali – In attesa del Real, Borussia M e Shakhtar vincono e convincono

In attesa di scoprire quale sarà il destino europeo dell’Inter e la piega che prenderà lo stranissimo girone in cui sono finiti i nerazzurri, le prossime avversarie, in attesa della partita del Real Madrid, fanno la voce grossa.

Il Borussia Mönchengladbach infatti ha spazzato via lo Schalke 04 con un roboante 4 a 1, dimostrando ancora una volta di essere in un momento di forma da non sottovalutare. Per i bianconeri in goal Neuhaus, Wendt, Thuram e Wolf. Lo Shakhtar Donetsk invece ha battuto in trasferta il Dnipro per 1 a 0, grazie alla rete di Teté nei minuti finali, rimanendo in scia alla capolista Dinamo Kiev.

