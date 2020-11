L’Inter e Conte hanno un’arma in più: questo Sanchez può fare la differenza

Alexis Sanchez finalmente, condizione fisica permettendo, si sta prendendo l‘Inter. Il cileno infatti sta dimostrando, a suon di goal, assist e giocate illuminanti, di poter essere una colonna portante del progetto dell’Inter, una delle chiavi per rompere gli indugi e puntare in alto.

Nonostante l’attacco sia molto risicato numericamente infatti, Sanchez permette ai due titolari fissi, Lautaro e Lukaku, di rifiatare a turno, senza tuttavia abbassare il livello tecnico e la pericolosità complessiva. Anzi, la sua presenza in campo riesce ad aggiungere un pizzico di imprevedibilità, oltre che di esperienza, che possono indirizzare le partite più rognose. Grazie al suo innesto, ricordiamolo a zero euro, Conte può disporre di 3 attaccanti di livello mondiale e interscambiabili alla perfezione, vista la loro duttilità.

Veloce, forte, tecnico e grintoso, non sarà più il ‘Nino Maravilla’ che fece innamorare il Barcellona, certo, ma rimane un attaccante che, specie come dodicesimo uomo, farebbe comodo a tutti i grandi club d’Europa.

Il rientro a pieno regime di Sanchez, la cui grande incognita e proprio l’integrità muscolare, può veramente essere l’arma in più di una squadra che barcolla ma riesce sempre a rialzare la testa e tenere il passo. Che possa essere proprio il suo impiego per un maggior numero di partite la chiave per giocarsi lo Scudetto?

