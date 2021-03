Buon compleanno Inter – Tutti gli sponsor apparsi sulle maglie in 113 anni di storia

Buon compleanno Inter! Il club nerazzurro, fondato nel lontanissimo 9 marzo del 1908 presso il famoso ristorante milanese ‘L’Orologio’, compie quest’oggi 113 anni. Per celebrare l’anniversario di un club pieno di storia, successi e passione, la redazione di Passione Inter ha dedicato numerosi speciali che potrete trovare nella nostra home page. In questo focus andremo a spostare l’attenzione su tutti gli sponsor principali che sono comparsi sulle maglie dell’Inter durante la storia della società. Non molti, in realtà, visto che il primo è stato inaugurato solamente nel 1981, mentre l’ultimo – Pirelli – ha accompagnato i colori nerazzurri in questi ultimi 26 anni.

IL PRIMO SPONSOR: INNO HIT >>>