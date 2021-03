Futuro in Brasile per Vidal? Rafinha: “Vuole giocare nel Flamengo, un giorno lo farà”

Quella di ieri non è stata sicuramente una delle migliori partite di Vidal con l’Inter, anzi. Il centrocampista cileno, partito titolare con l’Atalanta, non ha brillato e ha lasciato il campo poco dopo l’inizio della ripresa.

Dal Brasile però arrivano importanti novità sul suo futuro. Rafinha, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha infatti parlato ai microfoni di Espn del desiderio di Vidal, suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco, di giocare in Brasile con la maglia del Flamengo.

Ecco le sue parole: “Vidal ha tanta voglia di giocare nel Flamengo. Moltissima. Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019, è impazzito. Mi disse che avrebbe voluto giocare per il Flamengo e che doveva assolutamente farlo. Gli piace molto il Flamengo. Lui è tra i centrocampisti migliori del mondo e sono convinto che un giorno vestirà questa maglia davvero. Chi non vorrebbe avere Vidal dalla propria parte? Ho giocato contro e con me, preferisco giocarci insieme”.

