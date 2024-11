Inter-Venezia, dubbio regista: Inzaghi ha 4 possibilità

Fra i principali dubbi di formazione in vista di Inter-Venezia, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi deve sciogliere sicuramente quello legato al regista. Hakan Calhanoglu dovrebbe ritornare fra i convocati, ma partirà dalla panchina e si appresta quindi a saltare la sua quarta gara consecutiva dal primo minuto, dopo quelle contro Young Boys, Juventus ed Empoli.

Inzaghi ha sperimentato parecchio in queste gare, vista anche la concomitante assenza di Kristjan Asllani, convocato nelle ultime due sfide ma non al meglio della condizione a causa della distorsione al collaterale. In quel ruolo, dunque, si sono alternate diverse mezzali e domani potrebbe accadere lo stesso. L’allenatore deve scegliere fra quattro possibilità:

BARELLA – Il sardo è stato il primo a prendere il posto di Calhanoglu, mettendosi al centro della mediana a gara in corso nella partita in cui il turco si è infortunato, contro la Roma. Ha ricoperto la stessa posizione contro lo Young Boys, è tornato mezzala con la Juventus e poi di nuovo regista a Empoli, decentrandosi nuovamente però durante il primo tempo su precisa indicazione di Inzaghi.

MKHITARYAN – Indicazione che chiama in causa direttamente l’armeno, che in Toscana ha fatto il regista per gran parte del match, cavandosela discretamente anche grazie alla superiorità numerica. Domani contro il Venezia potrebbe essere riproposto in quella posizione, ricoperta anche durante l’ultima stagione alla Roma con Mourinho.

ZIELINSKI – Fra le mezzali adattate, è quella che in fase di costruzione sembra più a suo agio anche in posizione centrale, dove ha giocato in Inter-Juventus. Meno bene in fase difensiva: emblematico il gol di Vlahovic con il polacco che non chiude su McKennie. Partito dalla panchina a Empoli, si candida a una maglia da titolare per domani. Ma in che ruolo?

ASLLANI – Dopo la botta in allenamento rimediata prima di Roma-Inter che si è rivelata più seria del previsto, l’albanese è stato nuovamente convocato contro Juventus ed Empoli, scendendo in campo nel riscaldamento con un vistoso tutore. Inzaghi è stato chiaro: “In campo solo in emergenza“. Da verificare gli eventuali progressi degli ultimi giorni: se il dolore al ginocchio si fosse attenuato, potrebbe anche partire titolare.