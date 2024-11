Inter-Venezia, Buchanan pronto: ecco quando entrerà in campo

Fino a questo momento, sono soltanto tre i giocatori della rosa dell’Inter che non hanno ancora giocato neppure un minuto. Oltre a Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro, rispettivamente secondo e terzo portiere, manca all’appello Tajon Buchanan.

Il canadese ha rimediato la frattura della tibia a inizio luglio che lo ha tenuto fuori per più di quattro mesi ed è tornato fra i convocati soltanto contro la Juventus, una settimana fa. Dopo le due panchine collezionate contro i bianconeri e l’Empoli, per Buchanan potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio stagionale.

Secondo il Corriere dello Sport, gli allenamenti ad Appiano Gentile con i relativi dati indicano chiaramente una condizione in crescita e a questo punto Buchanan può ritenersi pronto a tornare in campo. Simone Inzaghi potrebbe buttarlo nella mischia già domani contro il Venezia nel secondo tempo, soprattutto se la partita si mettesse in discesa.

L’Inter in questo momento ha bisogno dell’ex Bruges soprattutto sulla corsia di sinistra, lì dove Federico Dimarco sta facendo gli straordinari a causa dell’infortunio di Carlos Augusto. Concedere riposo all’esterno italiano – anche a partita in corso – sarebbe di fondamentale importanza, visti gli impegni in arrivo contro Arsenal e Napoli nei quali il numero 32 sarà ancora titolare.