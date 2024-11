Dumfries-Inter, tutto fatto: la decisione sulla clausola rescissoria

La lunga telenovela fra Denzel Dumfries e l’Inter sta per arrivare finalmente alla conclusione, almeno secondo Tuttosport. L’esterno olandese, in scadenza di contratto nel 2025, ha infatti raggiunto l’accordo totale con il club nerazzurro per il rinnovo e l’ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana o – al più tardi – durante la sosta nazionali.

Confermate le cifre: Dumfries passerà dagli attuali 2,5 milioni a 4 milioni netti più bonus fino al 30 giugno 2028. Nel nuovo contratto dell’ex Psv, arrivato a Milano nell’estate 2021, non sarà presente la clausola rescissoria.

Così facendo, l’Inter scongiura un addio a parametro zero del laterale destro, che però rimane uno dei nomi da monitorare come possibile cessione per il prossimo calciomercato estivo. Già qualche mese fa, infatti, il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio erano pronti a valutare eventuali offerte allettanti, che però non sono arrivate in Viale della Liberazione.