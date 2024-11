Annuncio di Sala: “Arrivata la valutazione economica del Meazza”

Ci sono altri passi avanti nel progetto nuovo stadio di Inter e Milan. La prima opzione per i due club sembra essere ritornata quella della costruzione di un impianto in zona San Siro, impegnandosi al contempo ad acquistare l’attuale Meazza per rifunzionalizzarlo.

Durante l’incontro istituzionale tenutosi a Roma, erano stati registrati segnali incoraggianti in tal senso, ma mancava ancora la valutazione dello stadio di oggi che doveva essere stilata dall’Agenzia delle Entrate. Passaggio effettuato e annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, come riporta Calcio e Finanza:

“È arrivata la valutazione dell’Agenzia delle Entrate, ma non posso svelare la cifra. Gli uffici la stanno esaminando in questo momento. Noi abbiamo fatto quello che le squadre ci hanno chiesto di fare, non abbiamo altro da fare in questo momento. Se le squadre, attraverso formale manifestazione di interesse verso San Siro e le aree, si faranno avanti allora continueremo a lavorare. Io mi auguro che le squadre a questo punto, avendo fatto passi in avanti molto decisi, facciano una manifestazione d’interesse“.