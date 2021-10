INTERISTI ON THE ROAD – Il resoconto completo dei nerazzurri in prestito: c’è chi sta brillando

1 di 12 INTERISTI ON THE ROAD

Nuovo appuntamento con la rubrica di Passione Inter dedicata ai talenti di proprietà del club nerazzurro attualmente in prestito. Approfittando della sosta per le nazionali di queste due settimane, Interisti On The Road ritorna con un'edizione speciale per commentare le prime settimane della nuova stagione dei tanti interisti. Un'analisi approfondita con numeri e considerazione su ogni singolo talento che dal prossimo anno potrebbe potenzialmente rientrare nella disponibilità dell'Inter.