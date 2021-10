Eto’o sul Triplete: “Era il mio obiettivo. Tifosi, possiamo vincere di nuovo”

Le parole della leggenda nerazzurra

Tra i tanti ospiti del Festival dello Sport de La Gazzetta dello Sport - che si sta tenendo in questi giorni a Trento - c'è anche la leggenda nerazzurra Samuel Eto'o. L'ex attaccante camerunense è tornato sul Tripletevinto nel 2010: "Svelo una cosa, non ci crederete ma il Triplete era il mio obiettivo - racconta Eto'o -. Quando andai a discutere il contratto con il dottor Guelfi (a.d. del club di Moratti nel 2009, ndr) c’era una differenza economica. Io dissi: 'Mettiamo questi soldi come premio, entro due anni vi dico che vinceremo la Champions'.