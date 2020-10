INTERISTI ON THE ROAD – Debutto per Joao Mario e Dalbert, Mulattieri non si ferma più in Olanda

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

LAZARO – L’esterno austriaco del Borussia Mönchengladbach è ancora ai box per un problema al polpaccio accusato durante il precampionato. Salterà anche la sfida di Champions Leauge in programma domani sera a San Siro proprio contro la sua Inter.

CANDREVA – La Sampdoria batte a sorpresa la Lazio 3-0 con Candreva che risulta ancora una volta decisivo per i blucerchiati. Raddoppia nei casi in cui Bereszynski va in difficoltà, specie quando si allarga Luis Alberto, e gli dà una mano. In avanti è sempre il più pericoloso. Esce dal campo al minuto 78′.

DIMARCO E SALCEDO – Non partono titolari in Verona-Genoa, Juric li getta nella mischia negli ultimi minuti di gara per cercare di sbloccare la partita che però si conclude con il risultato di 0-0. Nessun lampo in particolare da segnalare.

DALBERT – Prima volta assoluta con la maglia del Rennes per il terzino brasiliano che parte titolare nella sfida di campionato contro il Dijon. Solo un pari per gli ospiti con Dalbert che resta in campo per tutti i 90 minuti. Segnali incoraggianti dopo la prima sgambata nel test amichevole a porte chiuse con il Lorient di una settimana fa. Il brasiliano ha rimediato all’88esimo minuto un cartellino giallo.

JOAO MARIO – 13 minuti in campo, il quel che basta per aiutare lo Sporting CP ad agguantare sul 2-2 al 90′ il Porto. Il centrocampista portoghese esordisce per la seconda volta con il club lusitano, il suo ingresso in campo risulta essere decisivo. Dopo la partita Joao Mario ha esultato sui social: “Molto felice di giocare di nuovo in casa! Grande dimostrazione di cosa vuol dire essere una squadra fino all’ultimo minuto! Avanti insieme”.