Thuram: “All’Inter calciatori di primo livello. San Siro? Sognavo di giocarci sin da bambino”

Tra i tanti talenti lanciati dal Borussia M’Gladbach negli ultimi anni, un occhio particolare va dato al giovane Marcus Thuram. L’attaccante classe 1997 è sicuramente un valore aggiunto per la formazione allenata da Marco Rose e domani presumibilmente verrà schierato in campo dal primo minuto. Un calciatore cui l’Inter dovrà prestare particolare attenzione nel match di domani sera in Champions League, anche per l’ottima vena realizzativa del ragazzo. Intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa a San Siro, ecco le parole di Thuram rimbalzate su tuttomercatoweb.com:

SAN SIRO – “Sogniamo da bambini di giocare in questi stadi. Domani si realizzerà e per noi sarà una grande opportunità”.

ITALIA – “Ho vissuto in Italia per nove anni, ma non per questo vale come un ritorno a casa. Ogni gara a questi livelli è un sogno che si realizza. Mi godrò il momento”.

DERBY – “Non ho visto il derby perché stavamo preparando la partita contro il Wolfsburg, ma è chiaro che se giochi per l’Inter sei un giocatore di primo livello. Proveremo a metterli in difficoltà”.

