Inzaghi valuta una nuova opportunità per Asllani

È sotto gli occhi di tutti il fatto che Inzaghi quest’anno si fidi molto di più di Kristjan Asllani. La prova c’è stata nell’esordio stagionale dell‘Inter in Champions League a San Sebastian. Calhanoglu out e allora spazio al classe 2002. Forse la partita peggiore per esordire per un giocatore che aveva fatto fino ad allora una ventina di minuti in Campionato. Forse, perché nonostante in quella gara poi sia stato sostituto, anche a causa di un giallo, Inzaghi poi gli ha dato maggiore spazio.

Entrato a Salerno bene e deciso: nulla di incredibile ma si è visto un atteggiamento totalmente diverso. Tanto che poi anche con il Benfica, nonostante il risultato fosse in bilico, il tecnico nerazzurro lo ha lanciato nella mischia. Ora in vista del match di sabato contro il Bologna, salgono le sue quotazioni per una maglia da titolare. I tanti impegni ravvicinati suggeriscono una pausa per Hakan Calhanoglu, in modo da evitare anche eventuali infortuni.

Per Asllani si tratta di un’altra chance, di una nuova opportunità. Da una parte di dimostrare che il ruolo di vice-Calha è suo, dall’altra di mettere minuti nelle gambe oltre che di mostrare a tutto San Siro, di che pasta è fatto. Ciò che è sicuro è che non vivrà una stagione come la scorsa, relegato in panchina. È il suo momento di mettersi in mostra e potrebbe farlo già domani alle 15.00.