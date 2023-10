Inter-Bologna, le probabili formazioni: Inzaghi cambia ancora

Chiudere al top per restare, anche durante la sosta, in vetta alla classifica. Questo l’obiettivo dell’Inter, che domani alle ore 15:00 ospita a San Siro il Bologna di Thiago Motta. I nerazzurri sono chiamati a confermare l’ottima prestazione in Champions con il Benfica, per consolidare il primo posto e per allontanare le inseguitrici. Inzaghi, ancora una volta, è pronto a rimodellare la squadra per gestire al meglio le energie dei suoi calciatori.

In difesa, al posto di Acerbi, dovrebbe tornare titolare De Vrij. A centrocampo, Asllani scalpita per giocare dal 1′, mentre al suo fianco potrebbero fare di nuovo gli straordinari Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce, ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto, invece a destra Darmian dovrebbe far rifiatare Dumfries. Davanti confermatissimo Lautaro Martinez, ma al suo fianco potrebbe partire Sanchez.