Come cambia il mercato dell’Inter con l’infortunio di Acerbi

A meno di due settimane dall’inizio della Serie A, l’Inter deve incassare una pessima notizia: si è infortunato Francesco Acerbi. Non si hanno ancora notizie certe sui tempi di recupero, ma sicuramente Inzaghi dovrà rivedere i piani in difesa. E potrebbe avere anche ripercussioni sul mercato nerazzurro.

D’altronde, già prima di questo contrattempo, il pacchetto arretrato nerazzurro era in deficit numerico: serve un innesto per completare il reparto. Lo stop di Acerbi non dovrebbe cambiare i piani a livello numerico, ma potrebbe rivederne le tempistiche.

Fino a ieri, infatti, il difensore non sembrava essere la priorità del calciomercato, con i dirigenti pronti a rimpolpare il reparto con un colpo in extremis negli ultimi giorni di mercato. Ora, lo scenario cambia: Inzaghi rischia seriamente di iniziare il campionato con solo 4 giocatori per 3 posti.

In questo senso, allora, i nerazzurri potrebbero avere maggiore fretta nel cercare un nuovo giocatore, mettendo in secondo piano altri obiettivi. Non può essere chiaramente l’attaccante a perdere d’importanza, ma la questione secondo portiere, ad esempio, potrebbe essere momentaneamente accantonata.

Così facendo, si potrebbero anche trasferire parte dei fondi per il portiere sull’acquisto, in modo da accelerare possibili operazioni in difesa. Al momento attuale, i 3 possibili obiettivi sono: Merih Demiral, Trevoh Chalobah, Takehiro Tomiyasu.

Il turco è in rotta con l’Atalanta, ma non convince appieno. Il preferito sarebbe il giapponese, per il quale, però, c’è bisogno di un’apertura dell’Arsenal al prestito. Infine, Chalobah rimane un nome da tempo nel mirino nerazzurro e con poco spazio al Chelsea.

Da capire, nelle prossime ore, se ci saranno sviluppi su questi fronti o se nuovi profili faranno la loro apparizione nel calciomercato nerazzurro. L’Inter non aveva bisogno di questa ulteriore complicazione e ora dovrà agire in fretta per risolverla.