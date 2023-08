TS – Stankovic la chiave dell’Inter per arrivare al secondo portiere?

Il secondo portiere rimane uno degli obiettivi dell’Inter per le ultime settimane di calciomercato. I nerazzurri non hanno grandi risorse economiche e per questo motivo starebbe prendendo piede un’ipotesi particolare.

Secondo Tuttosport, infatti, non è da escludere uno scambio di prestiti con la Sampdoria per arrivare a Emil Audero, uno degli obiettivi più concreti per la porta. Ai doriani andrebbe, invece, Filip Stankovic, pronto a maturare ulteriormente con una nuova esperienza in prestito.

L’opinione di Passione Inter

Audero non è un’opzione che scalda i cuori dei tifosi, ma l’Inter potrebbe assicurarsi a basso costo un portiere con grande esperienza in Serie A. Ricordando anche che sarebbe il vice-Sommer. Al tempo stesso, Stankovic avrebbe l’opportunità di trovare minuti in una squadra che punta a tornare in Serie A l’anno prossimo.