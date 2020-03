SONDAGGIO – La top 11 del derby d’Italia: scegli la formazione ideale con i giocatori di Inter e Juventus

Da Lukau a Cristiano Ronaldo passando per Dybala ed Eriksen: questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium andrà in scena il derby d’Italia numero 237 della storia. Juventus ed Inter, una rivalità storica ed infinita che in questa stagione potrà dire davvero tanto. Le due formazioni infatti sono in lotta per la vittoria del titolo insieme alla Lazio e questa partita può essere un vero e proprio crocevia per il prosieguo della stagione.

Sarà anche il match del ritorno di Antonio Conte a Torino, dove però non troverà i suoi ex tifosi a causa delle misure restrittive adottate dal Governo. Lo spettacolo – in questo caso solo in campo – è assicurato.

In vista dunque del derby d’Italia di stasera, noi di Passioneinter.com vi chiediamo di compilare la vostra Top 11 delle due squadre. Scorrendo le prossime pagine infatti potrete votare i giocatori che comporranno la formazione (4-3-1-2) ideale.