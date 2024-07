Accordo Tessmann-Inter: “C’è un unico problema”

L’operazione per portare Tennar Tessmann all’Inter è in dirittura d’arrivo. La trattativa con il Venezia sembra essere già definita, e comprende anche il prestito di Gaetano Oristanio. Tuttavia, c’è ancora un ostacolo da superare per i nerazzurri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il centrocampista non vuole rimanere in prestito in Laguna per un’altra stagione. L’Inter, intenzionata ad acquistarlo ora per poi fargli fare un altro anno di epserienza dovrà eventualmente trovargli una nuova sistemazione. L’accordo di massima tra le parti rimane.