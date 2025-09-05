5 Settembre 2025

Accordo per il trasferimento all’Inter: ha già firmato

Colpo nerazzurro

Piero Ausilio

Il calciomercato in Serie A si è ufficialmente concluso lo scorso lunedì, ma i lavori della dirigenza dell’Inter proseguono anche sul fronte trasferimenti. In particolare, in queste ore è stata finalizzata un’operazione per un giovane talento.

I nerazzurri, infatti, hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giovane classe 2009, Björn Darri Oddgeirsson. Il calciatore arriva dal Throttur Reykjavik e oggi ha firmato il suo contratto come nuovo nerazzurro.

Per la finalizzazione del trasferimento, arrivata oggi, si attendeva l’approvazione finale della sottocommissione FIFA, come riportato dall’Inter sul proprio sito negli scorsi oggi.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.