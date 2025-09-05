Accordo per il trasferimento all’Inter: ha già firmato

Il calciomercato in Serie A si è ufficialmente concluso lo scorso lunedì, ma i lavori della dirigenza dell’Inter proseguono anche sul fronte trasferimenti. In particolare, in queste ore è stata finalizzata un’operazione per un giovane talento.

I nerazzurri, infatti, hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giovane classe 2009, Björn Darri Oddgeirsson. Il calciatore arriva dal Throttur Reykjavik e oggi ha firmato il suo contratto come nuovo nerazzurro.

Per la finalizzazione del trasferimento, arrivata oggi, si attendeva l’approvazione finale della sottocommissione FIFA, come riportato dall’Inter sul proprio sito negli scorsi oggi.