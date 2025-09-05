5 Settembre 2025

Inter-Padova 3-1: Diouf subito a segno in amichevole

Buona prova del francese nel corso dell'amichevole

Si è concluso sul risultato di 3-1 per l’Inter il test amichevole contro il Padova andato in scena questa mattina sui campi di Appiano Gentile. La squadra di Cristian Chivu era chiaramente rimaneggiata, priva dei tanti calciatori in giro con le rispettive Nazionali. Per questa ragione, il tecnico rumeno ha potuto fare affidamento anche sui ragazzi dall’U23 che negli ultimi giorni sono stati aggregati alla prima squadra.

Come riportato dal club nerazzurro, la sfida si è chiusa sul risultato di 3-1 per l’Inter. Da segnalare la rete di Andy Diouf, tra gli ultimi acquisti del mercato nerazzurro che ha subito dato una risposta incoraggiante nel corso dell’amichevole. Gli altri marcatori che hanno sancito il successo contro la formazione di Serie B, infine, sono stati Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.