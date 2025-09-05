Inter-Padova 3-1: Diouf subito a segno in amichevole

Si è concluso sul risultato di 3-1 per l’Inter il test amichevole contro il Padova andato in scena questa mattina sui campi di Appiano Gentile. La squadra di Cristian Chivu era chiaramente rimaneggiata, priva dei tanti calciatori in giro con le rispettive Nazionali. Per questa ragione, il tecnico rumeno ha potuto fare affidamento anche sui ragazzi dall’U23 che negli ultimi giorni sono stati aggregati alla prima squadra.

Come riportato dal club nerazzurro, la sfida si è chiusa sul risultato di 3-1 per l’Inter. Da segnalare la rete di Andy Diouf, tra gli ultimi acquisti del mercato nerazzurro che ha subito dato una risposta incoraggiante nel corso dell’amichevole. Gli altri marcatori che hanno sancito il successo contro la formazione di Serie B, infine, sono stati Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto