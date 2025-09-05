Ribaltone dopo Inter-Udinese: ha rifiutato il rinnovo

Ad una settimana dal ritorno in campo, ad Appiano Gentile non si è ancora esaurita l’amarezza per quello che è stato il risultato maturato nell’ultimo appuntamento in campionato prima della sosta contro l’Udinese. Ancora diverse disattenzioni mostrate dalla squadra di Cristian Chivu in fase difensiva e troppa prevedibilità in avanti contro una formazione comunque ordinata come quella bianconera.

L’Inter, con la sconfitta di San Siro, ha difatti cancellato quanto di buono aveva messo in campo al debutto stagionale contro il Torino. Contro l’Udinese, inoltre sono venute fuori alcune criticità a livello individuale. L’assenza di difensori veloci e forti nei duelli individuali, ad esempio, ha fatto la differenza in favore della squadra di Kosta Runjaic.

Ad impressionare è stato soprattutto Oumar Solet, centrale francese che più volte l’Inter ha avvicinato sul mercato negli ultimi anni. Nel corso dell’ultima sessione, nonostante i vari sondaggi, dai nerazzurri non è però mai partito un tentativo concreto per andare a prendere il classe 2000. Stando a quanto riportato da Il Messaggero Veneto, l’inseguimento per il centrale potrebbe non essersi esaurito.

Solet, infatti, avrebbe congelato il prolungamento proposto dall’Udinese per allungare la scadenza del suo contratto oltre il giugno 2027. Dietro questo atteggiamento vi sarebbe proprio la corte di un club importante come l’Inter, pronto a rifarsi sotto nelle prossime sessioni. Del resto, per caratteristiche sia fisiche che tecniche, sarebbe il difensore ideale per la nuova idea di gioco che Chivu vorrebbe trasmettere all’Inter.