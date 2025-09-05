Borghi esalta il colpo Akanji: “Può dare QUESTO all’Inter”

Manuel Akanji è stato l’ultimo colpo in entrata del mercato dell’Inter. Arrivato in prestito dal Manchester City, il centrale svizzero sembra pronto a imporsi già da subito come uno dei giocatori più importanti della retroguardia nerazzurra.

Delle sue qualità e del suo apporto ha parlato Stefano Borghi, intervenuto in diretta a Cronache di Spogliatoio. Il giornalista ha elogiato l’Inter per l’acquisto di Akanji, sottolineando come il giocatore sia all’apice del proprio valore.

Queste le sue parole:

“Come può cambiare l’Inter Akanji? Non so se sia un leader, arriva in una squadra di un paese diverso, che ha i suoi totem. Però è un’acquisizione molto intelligente perché è un giocatore all’apice del proprio valore, è uno di guida calcistica del reparto. Può giocare a destra, al centro e a sinistra ed è veloce. Se l’Inter avesse fatto il colpo Akanji l’ultimo giorno di mercato, senza cede Pavard, sarebbe stato un mercato da voto molto, molto alto. Non è che servisse molto di più. L’Inter si è rinforzata”.