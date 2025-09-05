Inter ha rifiutato QUESTO esubero di Guardiola a costo zero

A qualche giorno di distanza dalla chiusura ufficiale del calciomercato in Italia, ecco che vengono portati alla luce alcuni retroscena dell’ultima sessione. In particolare, fari puntati sull’Inter e su una possibilità proposta ai dirigenti del club nel corso del mese di agosto. A rivelarlo è stato l’esperto Fabrizio Romano che sul suo canale Youtube ha fatto il nome di un calciatore offerto ai nerazzurri.

Si tratta di Ilkay Gundogan, divenuto da pochi giorni un nuovo rinforzo del Galatasaray. Il centrocampista turco, scaricato dal Manchester City, era stato proposto in precedenza proprio all’Inter. Questa la risposta dei nerazzurri svelata da Romano: “Gundogan aveva forte voglia di firmare per un club che giocasse in Champions League. E’ stato offerto sia all’Inter, che ha declinato dopo aver presto Diouf, sia alla Juventus. Era stata offerta questa opportunità a costo zero”.