Difesa a 4 con Akanji: la NUOVA idea di Chivu

Non si è ancora vista la vera Inter di Cristian Chivu al termine delle prime due giornate di campionato e difficilmente riusciremo ad apprezzarla a stretto giro. Questo perché il tecnico rumeno è ripartito dal modulo utilizzato da Simone Inzaghi nelle ultime quattro stagioni e solo gradualmente cercherà di variare sistema di gioco a seconda di quelle che sono le sue idee.

Nessuno scossone immediato, insomma, ma una rivoluzione lenta cui assisteremo di partita in partita. Il modulo di riferimento che Chivu vorrebbe portare all‘Inter è il 3-4-2-1, ma non è escluso che – in virtù dell’attuale rosa – possa leggermente modificare l’assetto e schierare una difesa a 4. Un modulo in parte visto negli ultimi minuti di Inter-Udinese, quando – nel tentativo disperato di acciuffare il pareggio – il tecnico ha schierato contemporaneamente quattro attaccanti per un inedito 4-2-3-1.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’idea di una difesa a quattro uomini potrebbe essere rafforzata dalla presenza di un centrale rapido e forte fisicamente come Akanji. In tal caso, il 4-3-2-1 rappresenterebbe un buon compromesso per mantenere equilibrio tra le due fasi.

Questa la probabile formazione ipotizzata dal quotidiano con il nuovo modulo:

INTER (4-3-2-1) – Sommer; Dumfries, Akanji, Bastoni, Dimarco; Sucic, Calhanoglu, Barella; Frattesi, Thuram; Lautaro Martinez.