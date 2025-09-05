Addio all’Inter: la VERITÀ sulla trattativa per la cessione

Si è discusso molto negli ultimi giorni di mercato di un possibile addio a sorpresa in casa Inter. Il Newscastle, infatti, si è fatto avanti per Davide Frattesi, presentando un’offerta ai nerazzurri per il prestito del centrocampista.

La trattativa non è mai decollata, come rivelato da Matteo Moretto su YouTube, ma è vero che Frattesi fosse uno dei principali obiettivi del club inglese. Non solo, a inizio estate il nerazzurro era finito anche nel mirino del Napoli. Tuttavia, non c’è mai stato il reale desiderio di una seprazione e ora le parti sembrano pronte a discutere il rinnovo.

Queste le sue parole:

“Il Newcastle effettivamente ha chiamato l’Inter per Davide Frattesi. Il Newcastle ha monitorato fino all’ultimo la sua situazione e che lo aveva messo in cima ai suoi desideri. Non c’erano trattative avanzate, ma il Newcastle ha da sempre apprezzato il profilo di Frattesi ed è arrivato anche a presentare una prima offerta verbale nelle ultime settimane di mercato. 35-40 milioni di euro, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo a determinate condizioni. Però queste condizioni non sono state ritenute sufficienti dall’Inter, perché avrebbero lasciato partire Frattesi solo per un prestito con obbligo o un trasferimento definitivo. Condizioni diverse anche a livello economico e la cifra sarebbe state superiore, intorno ai 40 milioni. Le parti ne hanno parlato, ma non si è mai arrivati a una trattativa vera e propria. Una squadra che a inizio mercato voleva davvero Frattesi era il Napoli, che poi ha cambiato piani. Non c’è mai stato il desiderio urgente per l’Inter o per Frattesi di cambiare. Nelle prossime settimane mi aspetto che inizi un dialogo per il rinnovo di Frattesi”.