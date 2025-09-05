Rinnovo storico per l’Inter: l’annuncio UFFICIALE
Il comunicato
Periodo di rinnovi importanti in casa Inter a livello commerciale. Dopo l’annuncio di ieri, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale in merito al prolungamento della partnership con Locauto Group, come Official Rent-a-Car Partner del club nerazzurro.
Si tratta di un rinnovo a suo modo storico lato sponsor, dal momento che celebra il decimo anno di collaborazione tra l’Inter e Locauto Group, come evidenziato dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale.
Questo il comunicato:
“FC Internazionale Milano e Locauto Group, azienda italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 100 uffici in tutta Italia, celebrano il decimo anno di collaborazione, annunciando il rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026.
L’accordo conferma Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro e rafforza il legame tra due realtà accomunate dai valori di innovazione, performance e lavoro di squadra”.