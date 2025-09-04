L’Inter ANNUNCIA una partnership “mondiale”: il comunicato

A Los Angeles è stato stipulato un prolungamento di una importante partnership per l’Inter e nella giornata di oggi c’è stato il comunicato ufficiale del club per rendere noto a tutti i tifosi questo accordo.

Si tratta di una collaborazione con il brand Ria Money Transfer, definito nel comunicato uno dei “leader mondiale” nel settore dei trasferimento di denaro a livello globale. Per l’Inter ci sarà quindi l’occasione di introiti e pubblicità grazie a questa partnership che durerà fino alla fine della stagione 2026/27.

Di seguito il comunicato ufficiale della società nerazzurra:

FC Internazionale Milano e Ria Money Transfer, brand leader mondiale nel settore dei trasferimenti internazionali di denaro e parte del gruppo Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), sono lieti di annunciare il prolungamento della Partnership fino al termine della stagione 2026/27.

Ria Money Transfer continuerà a ricoprire il ruolo di Official Money Transfer Partner del Club nerazzurro, consolidando una collaborazione avviata nel 2023 e fondata sulla condivisione dei valori di inclusione, eccellenza e innovazione. Negli ultimi due anni, la sinergia con l’Inter ha contribuito in modo significativo ad accrescere la visibilità di tutti i marchi appartenenti al segmento Money Transfer di Euronet – Ria Money Transfer, Xe e Dandelion Payments – sia in Italia che nel resto del mondo, grazie all’ampia community globale dell’Inter. Parallelamente, Ria ha rafforzato il proprio legame con la famiglia nerazzurra grazie alla partnership con Inter Academy Chile , consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo del calcio.

Il rinnovo rappresenta una testimonianza concreta del successo della Partnership fino ad oggi e apre un nuovo capitolo nell’impegno di Ria al fianco del Club nerazzurro, ampliando la sua visione e rafforzando il legame di lungo periodo tra i due brand.

L’accordo è stato formalizzato a Los Angeles, in occasione della presenza dell’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club: una rappresentanza dell’Inter con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci è stata ospite presso la sede centrale di Ria Money Transfer a Buena Park (California), dove ha incontrato Juan Bianchi, Executive VP e CEO del segmento Money Transfer di Euronet.