Inter sul NUOVO Lookman: ECCO il budget per il colpo
L'obiettivo
Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma il lavoro della dirigenza dell’Inter non sembra fermarsi. D’altronde, i nerazzurri non avrebbero esaurito tutto il budget a loro disposizione, con la possibilità di piazzare un nuovo colpo importante già nel mercato di gennaio.
Secondo Tuttosport, l’Inter sarebbe a caccia di un nuovo profilo alla Lookman dal momento che sembra difficile che la trattativa con l’Atalanta per il nigeriano possa riaprirsi. C’è un nome, in particolare, in cima alla lista delle preferenze.
Si tratta di Malick Fofana del Lione. Il classe 2005 sarebbe già da tempo nel mirino interista, che per lui potrebbe investire il tesoretto di mercato rimasto, da 20-25 milioni di euro. Un’operazione non semplice, dal momento che la sua valutazione avrebbe già superato i 30 milioni di euro.