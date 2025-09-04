Corsport lancia l’ALLARME Luis Henrique: “Fa solo panchina”

Il mercato estivo dell’Inter ha avuto diverse fasi, con un’accelerata soprattutto nelle prime settimane. A inizio giugno, infatti, sono arrivati subito due colpi: Petar Sucic e Luis Henrique. Se il croato sembra essersi subito ritagliato un ruolo importante, diverso è il discorso per il brasiliano.

Luis Henrique ha giocato solo 4 minuti contro il Torino, mentre con l’Udinese non è proprio sceso in campo. Un allarme lanciato dal Corriere dello Sport, che sottolinea come il brasiliano “fa solo panchina”, in questo avvio di stagione. Una scelta particolare, visto che Chivu avrebbe avuto bisogno proprio di un giocatore con le sue caratteristiche per scardinare la difesa friulana.

Il suo profilo, pertanto, rimane in dilemma. Il quotidiano sostiene che il suo arrivo afrettato possa essere stato anche una conseguenza di un eccessivo timore legato alla clausola nel contratto di Dumfries, valida fino alla fine di luglio.

Da capire, allora, come evolverà la sua avventura nerazzurra: il mancato impiego fin qui potrebbe essere legato a una condizione fisica non ancora all’altezza, mentre sul giudizio tecnico c’è da attendere un parere più definitivo da parte dello stesso Chivu.