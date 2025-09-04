4 Settembre 2025

“CASO Bisseck”: così rischia il suo futuro all’Inter

Se il finale era stato pessimo, l’inizio della nuova stagione non è andato tanto meglio per Yann Bisseck: dal rigore concesso alla Lazio, costato di fatto lo Scudetto, alla pessima prestazione con l’Udinese. Il difensore tedesco è finito di nuovo al centro delle critiche.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha rifiutato offerte da oltre 30 milioni di euro per Bisseck, ma il suo rendimento in campo e le tante distrazioni individuali stanno minando le certezze attorno al giocatore. Il troppo spazio lasciato ad Atta, infatti, si aggiunge a una lista un po’ troppo lunga di errori che lo hanno visto protagonista

L’obiettivo del giocatore, allora, sarà limare questi suoi difetti per non mettere in dubbio il suo futuro in nerazzurro. Intanto, sottolinea la Rosea, sembra inevitabile che Chivu lo retroceda in panchina già contro la Juventus, preferendogli Akanji. A Bisseck l’onere di riportare subito in alto la fiducia nei suoi confronti.

