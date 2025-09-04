Colpo da 25 MILIONI a gennaio: l’Inter vuole QUESTO obiettivo

Il calciomercato si è appena concluso, con l’Inter che ha piazzato il colpo Akanji, in contemporanea alla partenza di Pavard. Una sessione estiva complicata, che ha lasciato un po’ un senso di incompiutezza in casa nerazzurra, come raccontato anche dal Corriere dello Sport.

Il quotidiano, infatti, sottolinea come l’Inter non abbia speso tutto il budget a sua disposizione, preferendo risparmiare il tesoretto residuo, non avendo individuato profili e occasioni adatte nelle ultime settimane di mercato. L’investimento, però, potrebbe essere stato semplicemente rimandato al mercato di gennaio.

Con gli arrivi di Diouf e Akanji ad agosto, è possibile che i 20-25 milioni di euro ancora a disposizione vengano investiti su un obiettivo specifico che manca in rosa: il “dribblatore”. Il Corriere dello Sport esclude un ritorno di fiamma per Lookman e parla di altri obiettivi. Uno di questi potrebbe essere Malick Fofana del Lione.