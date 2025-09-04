Suarez ESCLUDE Lautaro: “Top Bomber? Preferisco questi TRE”

Lautaro Martinez si è dimostrato in più occasioni un giocatore fondamentale per l’Inter. Da quando ha la fascia da capitano al braccio, in particolare, l’argentino è diventato un leader tecnico a tutti gli effetti, imponendosi come uno dei migliori attaccanti in circolazione.

Non sembra essere d’accordo, però, Luis Suarez. L’uruguagio, oggi all’Inter Miami è stato a lungo uno dei migliori numeri 9 in circolazione e, intervistato dallo streamer Davoo Xeneize, ha stilato la lista dei suoi 3 giocatori preferiti nel ruolo al momento.

Pur evidenziandone il valore, Suarez ha escluso Lautaro Martinez dal podio, preferendogli Julian Alvarez, Harry Kane e Haaland.

Queste le sue parole:

“Come nove titolari, punterei prima su Julián Álvarez, poi su Harry Kane e Haaland. Mi piace Haaland molto di più di Lautaro Martínez, il che non significa che non mi piaccia Lautaro, lo adoro. È cresciuto nell’Inter, il riferimento in attacco dell’Argentina, insieme a Julián lottano per quel posto lì, e il posto dove è oggi se lo è guadagnato da solo”.