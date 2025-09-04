Camba il futuro di Frattesi: fissato questo DOPPIO obiettivo

L’esperienza di Davide Frattesi all’Inter è stata fin qui una montagna russa. Il centrocampista è stato protagonista di diversi gol memorabili, ma sotto la guida di Simone Inzaghi non ha mai avuto un ruolo centrale nelle gerarchie. Non a caso, ci sono state diverse le speculazioni sul suo futuro sono state diverse.

Con Cristian Chivu, però, la musica sembra essere cambiata. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, tra i due sembra essere subito scoccata la scintilla. Frattesi, allora, è pronto a rilanciare la sua avventura all’Inter avrebbe fissato un dobbio obiettivo.

Il primo, chiaramente, riguarda il campo. Dopo sole 16 partite da titolare nella scorsa stagione, con meno di 2mila minuti giocati, Frattesi vuole ritagliarsi maggiore spazio e in un’Inter più verticale, come la vuole Chivu, le sue caratteristiche da assaltatore potrebbero renderlo fondamentale. Specie con un passaggio al 3-4-2-1, che lo vedrebbe agire in posizione di trequartista.

Frattesi, per il quale è stata rifiutata un’offerta del Newcastle, è pronto a diventare centrale nell’Inter e questo potrebbe portarlo anche a blindare il suo futuro. Infatti, sia il giocatore che la dirigenza sarebbero pronti a discutere il rinnovo di contratto.